В Одесской области избили главного редактора местной газеты

Главный редактор газеты Роман Варшанидзе, которого в пятницу вечером избили на автодороге в Одесской области, связал это нападение с профессиональной деятельностью и публикацией "неудобных" материалов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Возвращаясь домой вечером 25 августа, я подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами", - написал он в статье, которая опубликована на сайте газеты. По его словам, за время работы издание поднимало много резонансных тем: незаконные свалки отходов, коррупция местных чиновников, незаконное строительство, несправедливое распределение бюджетных средств.

"Это далеко не полный перечень. Однако произошедшая ситуация не только не ослабит работы редакции, а наоборот усилит ее", - пообещал Варшанидзе.

Двое молодых людей напали на Варшанидзе в пятницу вечером. Журналиста избивали железными битами, в том числе по голове. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать нападавших, им предъявлено обвинение по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста". В настоящее время следствие устанавливает заказчика покушения.