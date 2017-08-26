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Обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море на Кубани


Водолазы обнаружили в субботу тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани; поисковые работы завершаются. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС представитель спасательной службы. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

"Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса.

Информацию об обнаружении тела официально подтвердили в региональном МЧС.

В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.


 



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