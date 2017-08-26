Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

27-31 августа в Армении ожидается высокая степень пожароопасности


27-31августа в Армении ожидаетсяпогода безосадков высокая степень пожароопасности.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

28-29августа температура повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, в Ереване также ожидаетсяпогода безосадков.

 



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