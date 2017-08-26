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Гюмрийский тренер удостоился звания Золотого призера УЕФА в детско-юношеском футболе


За большой  вклад в популяризацию женского футбола гюмрийский  тренер удостоился звания Золотого призера УЕФА в детско-юношеском футболе.

Гюмрийские  футболистки продолжают одерживать победы. Этим отличается команда  девушек из клуба  «Трибуна» - во многом благодаря  своему  тренеру Сенику Аракеляну, стараниями которого в  Гюмри уже две команды  девушек.

Сертификат в номинации «лучший тренер» уже сдан. Официально УЕФА сообщит об этом событии в сентябре – в рамках  Европейской недели футбола.

 

Арменуи Мхоян



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