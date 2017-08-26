За большой вклад в популяризацию женского футбола гюмрийский тренер удостоился звания Золотого призера УЕФА в детско-юношеском футболе.

Гюмрийские футболистки продолжают одерживать победы. Этим отличается команда девушек из клуба «Трибуна» - во многом благодаря своему тренеру Сенику Аракеляну, стараниями которого в Гюмри уже две команды девушек.

Сертификат в номинации «лучший тренер» уже сдан. Официально УЕФА сообщит об этом событии в сентябре – в рамках Европейской недели футбола.

Арменуи Мхоян