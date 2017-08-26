В Брюсселе солдаты убили напавшего на них с криком «Аллах акбар!»

В Брюсселе солдаты убили мужчину,напавшего на нихс мачете и с криком «Аллах акбар!».

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Нападение произошло в центре города на бульваре Эмиль Жакен. Его личность установлена, это 30-летний выходец из Сомали, который ранее не подозревался в террористической деятельности.

Патрулирование солдат входило в рамки широкомасштабных мероприятий по обеспечению безопасности и устранению беспокойства граждан после теракта в марте 2016г., унесшего жизни 32 человек.