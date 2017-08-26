Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

В Брюсселе солдаты убили напавшего на них с криком «Аллах акбар!»


В Брюсселе  солдаты  убили мужчину,напавшего на нихс мачете и с криком «Аллах акбар!».

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС. 

Нападение  произошло в центре  города на бульваре Эмиль Жакен. Его личность установлена, это 30-летний выходец из Сомали, который ранее не подозревался в террористической деятельности.

Патрулирование  солдат входило в  рамки широкомасштабных мероприятий по обеспечению безопасности и устранению беспокойства граждан после  теракта в марте  2016г., унесшего жизни 32 человек.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации