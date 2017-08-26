Советник Трампа Себастьян Горка больше не будет работать в Белом доме

Заместитель секретаря совбеза США, советник президента США Себастьян Горка подал в отставку.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает источник CNN.

Праворадикал Горка считался союзником главного советника президента США – Стива Беннона, который также покинул Белый дом на прошлой неделе.

Источник CNNотмечает, что пока неясно, Горка ушел по собственному решению, или его уволили.