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Советник Трампа Себастьян Горка больше не будет работать в Белом доме


Заместитель секретаря совбеза США, советник президента США Себастьян Горка подал в отставку.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает источник CNN.

Праворадикал Горка  считался союзником главного советника президента США  – Стива Беннона, который  также покинул Белый дом на прошлой  неделе. 

Источник  CNNотмечает, что пока неясно, Горка ушел по собственному  решению, или его уволили.

 



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