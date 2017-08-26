Борец Георгий Кетуев стартовал на ЧМ с победой

Борец вольного стиля Георгий Кетуев (97 кг)стартовал с победой на проходящем в Париже чемпионате мира по вольной борьбе.

Как передает Арменпресс, поединок с французом Максимом Реми Жаном завершился со счетом 8:1.

Ранее Григор Григорян (74 кг) потерпел поражение в поединке с японцем СохсукеТаката, который завершился со счетом 14:10.