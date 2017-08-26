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Борец Георгий Кетуев стартовал на ЧМ с победой


Борец  вольного стиля Георгий  Кетуев (97 кг)стартовал  с победой на проходящем в  Париже  чемпионате мира  по вольной  борьбе.

Как  передает Арменпресс, поединок с французом Максимом Реми Жаном завершился  со счетом 8:1.

Ранее Григор Григорян (74 кг)   потерпел поражение в поединке с японцем СохсукеТаката, который завершился со счетом  14:10.



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