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В первом поединке на ЧМ Григор Григорян потерпел поражение


Борец  вольного стиля, бронзовый  призер ЧЕ Григор Григорян потерпел поражение на проходящем в  Париже  чемпионате мира  по вольной  борьбе.

Как  передает Арменпресс, соперником Григора Григоряна (74 кг)   был японец СохсукеТаката. Бой завершился со счетом  14:10. 

Позже в  борьбу  вступит Георгий  Кетуев (97 кг).



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