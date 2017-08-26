В первом поединке на ЧМ Григор Григорян потерпел поражение

Борец вольного стиля, бронзовый призер ЧЕ Григор Григорян потерпел поражение на проходящем в Париже чемпионате мира по вольной борьбе.

Как передает Арменпресс, соперником Григора Григоряна (74 кг) был японец СохсукеТаката. Бой завершился со счетом 14:10.

Позже в борьбу вступит Георгий Кетуев (97 кг).