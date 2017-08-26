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Гематологический центр планирует трансплантировать стволовые клетки еще 3 пациентам


Гематологический  центр им. П.Ёляна планирует трансплантировать стволовые  клетки еще 3 пациентам.

В беседе  с Арменпресс, директор центра СмбатДагбашян сказал, что при ближайшей  трансплантации  будет присутствовать специалист из Германии.

«24 августа  мы  трансплантировали костный  мозг 49- и 50-летним пациентам. За  процессом наблюдал старший  врач франкфуртской  клиники KlinikumFrankfurt (Oder) Ульрих Битс, прибывший  в Ереван по нашему  приглашению. Хотелось бы, чтобы  он присутствовал и на других операциях… посмотрим. Трансплантация  стволовых клеток  в  Армении уже внедрена. Она будет делаться больным с гематологическими, онкологическими заболеваниями – разумеется, при наличии соответствующих показателей», - сказал Дагбашян.

Ежегодно 60 пациентов в  Армении нуждаются  в  трансплантации  стволовых клеток.

 

 



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