Гематологический центр планирует трансплантировать стволовые клетки еще 3 пациентам

Гематологический центр им. П.Ёляна планирует трансплантировать стволовые клетки еще 3 пациентам.

В беседе с Арменпресс, директор центра СмбатДагбашян сказал, что при ближайшей трансплантации будет присутствовать специалист из Германии.

«24 августа мы трансплантировали костный мозг 49- и 50-летним пациентам. За процессом наблюдал старший врач франкфуртской клиники KlinikumFrankfurt (Oder) Ульрих Битс, прибывший в Ереван по нашему приглашению. Хотелось бы, чтобы он присутствовал и на других операциях… посмотрим. Трансплантация стволовых клеток в Армении уже внедрена. Она будет делаться больным с гематологическими, онкологическими заболеваниями – разумеется, при наличии соответствующих показателей», - сказал Дагбашян.

Ежегодно 60 пациентов в Армении нуждаются в трансплантации стволовых клеток.