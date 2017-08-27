Казахстан и Армения отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений

27 августа 2017 года Казахстан и Армения отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

За этот период Казахстан и Армения выстроили дружественные отношения на основе взаимного уважения интересов и равноправного партнерства. Между двумя странами налажены тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные связи. Осуществляются регулярные контакты на всех уровнях.

Была сформирована солидная правовая база практически по всему спектру межгосударственных отношений.

Как передает «Арменпресс», в связи со знаменательной датой взаимными поздравительными посланиями обменялись Главы государств, министры иностранных дел, а также спикеры парламентов Республики Казахстан и Республики Армения.