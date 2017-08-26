За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная

20-26 августаситуацияна линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих силбыла относительно спокойная.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, в указанный период на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 160 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.

Передовые части Армии обороны Арцаха в этот период продолжали нести боевую вахту в установленном порядке. Они владеют оперативно-тактической ситуацией.