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За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная


20-26 августаситуацияна линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих силбыла относительно   спокойная.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, в  указанный период  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 160  раз. В  сторону  армянских позиций  произведено более 2000 выстрелов.

Передовые  части Армии обороны Арцаха в этот период продолжали нести боевую вахту  в  установленном порядке. Они   владеют оперативно-тактической ситуацией.



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