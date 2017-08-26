Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Вклад армянских пожарных значителен – премьер Грузии посетил лагерь армянских спасателей в Боржоми


Премьер-министр Грузии Георгий  Квирикашвили посетил лагерь армянских спасателей в  Боржоми.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  официальный  сайт грузинского премьера в  Facebook, Георгий  Квирикашвили выразил благодарность армянским пожарным за помощь в эти тяжелые  для  Грузии дни, подчеркнув, что вклад армянских спасателей  был ощутим. 

«Вместе  с нашими ребятами вы боролись с пожарами, вы были с ними в беде и в удаче, боролись со всей  силой. Хочу  выразить вам благодарность за братскую помощь. Мы  ценим все, что вы сделали», - написал премьер Грузии.

Георгий  Квирикашвили выразил также благодарность президенту, премьер-министру Армении и всему  армянскому  народу.

22 августа  МЧС РА  направил в Грузию для  спасательских работ 8  пожарных и 1 спасательскую машины, 1  машину Центра медицины  катастроф и передвижной  медпункт (57 человек) для  оперативной работы в Боржоми.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации