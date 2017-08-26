Вклад армянских пожарных значителен – премьер Грузии посетил лагерь армянских спасателей в Боржоми

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил лагерь армянских спасателей в Боржоми.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт грузинского премьера в Facebook, Георгий Квирикашвили выразил благодарность армянским пожарным за помощь в эти тяжелые для Грузии дни, подчеркнув, что вклад армянских спасателей был ощутим.

«Вместе с нашими ребятами вы боролись с пожарами, вы были с ними в беде и в удаче, боролись со всей силой. Хочу выразить вам благодарность за братскую помощь. Мы ценим все, что вы сделали», - написал премьер Грузии.

Георгий Квирикашвили выразил также благодарность президенту, премьер-министру Армении и всему армянскому народу.

22 августа МЧС РА направил в Грузию для спасательских работ 8 пожарных и 1 спасательскую машины, 1 машину Центра медицины катастроф и передвижной медпункт (57 человек) для оперативной работы в Боржоми.