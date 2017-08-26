Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Введены некоторые ограничения в движение на трассе Ереван-Севан


В  связи с  капитальными ремонтными работами на 36-57 км магистрали Ереван-Иджеван (в направлении Ереван-Севан) и 64-57 км (в направлении Ереван-Севан) с 28 августа до 10 октября движение  в этом направлении будет ограничено для  всех видов  транспорта.     

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА.

Движение будет ограничено и в  обратном направлении.

 



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