Введены некоторые ограничения в движение на трассе Ереван-Севан

В связи с капитальными ремонтными работами на 36-57 км магистрали Ереван-Иджеван (в направлении Ереван-Севан) и 64-57 км (в направлении Ереван-Севан) с 28 августа до 10 октября движение в этом направлении будет ограничено для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА.

Движение будет ограничено и в обратном направлении.