С 2018г. планирование общинных бюджетов будет под жестким контролем – премьер провел совещание в Гегаркунике

Премьер-министр РА Карен Карапетян провел совещание в Гаваре (Гегаркуникская область), на котором обсуждался ход выполнения программ по развитию области, выполненные и предстоящие работы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представив экономическую ситуацию в области и макроэкономические показатели, губернатор Гкгаркуникам Карен Ботоян отметил, что доля Гегаркуника в общем ВВП страны составляет 5%.

В результате совместной работы областной администрации и Министерства территориального управления и развития в Правительство РА представлено 9 инвестиционных программ на сумму 2 млрд56 млн 600 тысяч драмов. Из них 6 программ получили одобрение правительства. Министерство территориального управления и развития и Министерство экономического развития и инвестиций, а также Всеармянский фонд «Айастан» представили 33 инвестиционные программы, которые пока на стадии обсуждения. Губернатор заверил, что вопрос создания рабочих мест находится в центре внимания администрации.

Губернатор подчеркнул, что одним из приоритетных направлений области является туризм. Исходя из сезонности наплыва туристов, Ботоян предложил создать зимние развлекательные зоны.

Он сообщил также, что кроме общины Арцвашен, администрации остальных 91 общины уже утвердили планы развития. Все общины имеют электронные паспорта. По словам губернатора, накануне 2017-2018 учебного года серьезных проблем в области нет.

Относительно показателей сбора собственных доходов премьер отметил, что в этом плане в Гегаркунике самая невысокая планка. «Все главы общин должны знать: не может быть такого, чтобы по республиканскому бюджету сборы составляли 100% и отчисления в общины были по предусмотренному плану, а сами общины планировали как хотят», - сказал Карен Карапетян.

«Мы хотим создать равные партнерские отношения. Мы уважаем права глав общин, но это не значит, что у себя в общине они должны работать в одном режиме, а мы – в другом. Мы формируем доходы бюджета в результате работы с теми же гражданами, что и главы общин», - добавил премьер.

Премьер-министру было доложено о ходе работ в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования, утилизации мусора, а также мерах по решению проблем в этих областях.