Талант Мхитаряна в этом году более усовершенствуется – Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ЖозеМоцуринью считает, что они с Генрихом Мхитаряном стали лучше понимать друг друга.

«Он лучше стал понимать меня, а я его. Если бы он лучше понимал меня в начале прошлого сезона, мы начали успешнее. Мы сейчас много времени проводим вместе, учимся друг у друга. Талант Мхитаряна в этом году более усовершенствуется», – как передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

В первых двух турах ПЛ «Манчестер Юнайтед» победил дважды – оба раза со счетом 4:0. Генрих Мхитарян стал автором 4 голевых пасов. Набрав 6 очков «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу.