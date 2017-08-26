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Талант Мхитаряна в этом году более усовершенствуется – Моуриньо


Главный  тренер «Манчестер Юнайтед»  ЖозеМоцуринью считает, что они с  Генрихом Мхитаряном стали  лучше  понимать друг друга.

«Он лучше  стал понимать меня, а я его. Если бы  он лучше  понимал меня в начале  прошлого сезона, мы  начали успешнее. Мы  сейчас много времени проводим вместе, учимся друг у  друга. Талант Мхитаряна  в  этом году более усовершенствуется», – как передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

В первых двух турах ПЛ «Манчестер Юнайтед» победил дважды – оба раза со счетом 4:0. Генрих Мхитарян стал автором 4  голевых пасов. Набрав 6 очков «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу.



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