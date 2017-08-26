Европейские индексы - 25-08-17
МОСКВА, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.11% и составил 12167.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5104.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7401.46 пункта, российский MICEX вырос на 0.29% и составил 1979.14 пункта, а RTSI вырос на 1.01% и составил 1058.55 пункта.
- 10:51 Европейские индексы - 25-08-17
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