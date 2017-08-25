Президент Республики Арцах Бако Саакян отметил необходимость качественного и своевременного строительства магистрали Варденис-Мартакерт

25 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартакертский и Шаумянский районы, на месте ознакомился с разными участками автомагистрали Варденис-Мартакерт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в Шаумянском районе Президент созвал совещание по вопросам, касающимся завершающего этапа строительства магистрали Варденис-Мартакерт.

С соответствующими докладами выступили руководители и представители компетентных органов.

Президент Саакян дал конкретные поручения по обсужденным вопросам, подчеркнув необходимость качественного и своевременного осуществления работ.

В совещании приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица.