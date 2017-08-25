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Пресс-секретарь считает странным заключение СМИ о состоянии здоровья председателя  Конституционного суда


Пресс-секретарь Конституционного суда Армении Ованес Папикян считает  надуманным и странным заключение газеты «Грапарак» о состоянии здоровья председателя КС Гагика Арутюняна. 

В переданном Арменпресс объяснении Папикяна говорится: «Газета «Грапарак», делая прогнозы  на выборы-2018, среди прочих имен упоминает и председателя КС Гагика Арутюняна, сообщая при этом, что «… у него проблемы  со здоровьем».

Я  решил уточнить это «заключение», обратившись непосредственно к Гагику Арутюняну.

— Правда ли, что у  Вас проблемы  со здоровьем?

В  ответ на  мой непонятный  вопрос, председатель КС усмехнулся и сказал:

— Видимо, они намекают на мой визит к  стоматологу, который  запломбировал мне два зуба…



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