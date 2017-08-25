Пресс-секретарь считает странным заключение СМИ о состоянии здоровья председателя  Конституционного суда

Пресс-секретарь Конституционного суда Армении Ованес Папикян считает надуманным и странным заключение газеты «Грапарак» о состоянии здоровья председателя КС Гагика Арутюняна.

В переданном Арменпресс объяснении Папикяна говорится: «Газета «Грапарак», делая прогнозы на выборы-2018, среди прочих имен упоминает и председателя КС Гагика Арутюняна, сообщая при этом, что «… у него проблемы со здоровьем».

Я решил уточнить это «заключение», обратившись непосредственно к Гагику Арутюняну.

— Правда ли, что у Вас проблемы со здоровьем?

В ответ на мой непонятный вопрос, председатель КС усмехнулся и сказал:

— Видимо, они намекают на мой визит к стоматологу, который запломбировал мне два зуба…