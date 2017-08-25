Ара Баблоян высоко ценит позицию президента Армении во внешнеполитических вопросах
Благодаря политике властей сраны, будучи членом ЕАЭС, Армения может тесно сотрудничать с Евросоюзом.
Как передает Арменпресс, такое мнение высказал 25 августа спикер НС РА Ара Баблоян, который был гостем молодежного лагеря «Базе».
«Благодаря политике властей сраны, в частности, президента Сержа Саргсяна, сложилась атмосфера, когда будучи членом ЕАЭС, Армения может тесно сотрудничать не только с Евросоюзом, но и с другими странами и сверхдержавами мира», - сказал Баблоян.
По его словам, такую комплементарную политику нелегко проводить, это результат серьезного дипломатического и политического мастерства.
Армения тверда в своем решении подписать рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве с Евросоюзом.