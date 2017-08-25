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Ара Баблоян высоко ценит позицию президента Армении во внешнеполитических вопросах


Благодаря  политике властей  сраны, будучи членом ЕАЭС, Армения может тесно сотрудничать с Евросоюзом.

Как передает Арменпресс, такое  мнение  высказал  25 августа спикер НС РА Ара Баблоян, который был гостем молодежного лагеря  «Базе». 

«Благодаря  политике властей  сраны, в частности, президента  Сержа Саргсяна, сложилась атмосфера, когда будучи членом ЕАЭС, Армения может тесно сотрудничать не только  с Евросоюзом, но и с другими странами и сверхдержавами мира», - сказал Баблоян.

По его словам, такую комплементарную политику нелегко проводить, это результат серьезного дипломатического и политического мастерства.

Армения тверда в своем решении подписать рамочное  Соглашение о всеобъемлющем и расширенном  сотрудничестве с Евросоюзом.



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