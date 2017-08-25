СМИ: число погибших при нападении на мечеть в Кабуле превысило 20 человек

Более 20 человек погибли, еще более 35 пострадали в пятницу при нападении на мечеть в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на Министерство здравоохранения телеканал Tolo News на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 16 жертвах и 15 пострадавших.

Телеканал также сообщил, что сотрудники сил безопасности ликвидировали всех боевиков, участвовавших в нападении на мечеть в Кабуле. По его данным, столкновения с террористами продолжались около пяти часов.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).





