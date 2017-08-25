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Азиатские индексы - 25-08-17


ТОКИО, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.51% и составил 19452.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.30% и составил 1596.99 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.83% и составил 3331.52 пункта, а HANG SENG вырос на 1.20% и составил 27848.16 пункта.



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