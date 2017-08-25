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Ара Баблоян считает важной роль «Базе» в воспитании молодежи


25 августа гостем молодежного лагеря  «Базе» стал впикер НС РА Ара Баблоян.

Как  передает Арменпресс, Ара Баблоян ознакомился с организацией лагеря, затем побеседовал с ребятами.

Ара Баблоян приветствовал собравшихся и подчеркнул, что  считает важной  роль «Базе» в  воспитании молодежи.

«Мне очень близка по духу такая организация. По профессии я  детский  врач и считаю, что все,  что мы  делаем для малышей, подростков и молодежи – все  это дает результаты, и не  только для  обеспечения  счастливого детства и юности, но и для  воспитания  поколения», - сказал спикер. 

«Душой я  с вами, мечтаю в будущем году  провести с вами в «Базе» целый  день, чтобы  лучше  узнать вас», - сказал он.

 В этом году всеармянский  слет молодежи «Базе» проводится в  Цахкадзоре  21-27 августа. В этом году в слете участвовали 600 ребят из Армении, Арцаха и Диаспоры. Организатор – Молодежный  фонд РА.



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