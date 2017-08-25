Ара Баблоян считает важной роль «Базе» в воспитании молодежи

25 августа гостем молодежного лагеря «Базе» стал впикер НС РА Ара Баблоян.

Как передает Арменпресс, Ара Баблоян ознакомился с организацией лагеря, затем побеседовал с ребятами.

Ара Баблоян приветствовал собравшихся и подчеркнул, что считает важной роль «Базе» в воспитании молодежи.

«Мне очень близка по духу такая организация. По профессии я детский врач и считаю, что все, что мы делаем для малышей, подростков и молодежи – все это дает результаты, и не только для обеспечения счастливого детства и юности, но и для воспитания поколения», - сказал спикер.

«Душой я с вами, мечтаю в будущем году провести с вами в «Базе» целый день, чтобы лучше узнать вас», - сказал он.

В этом году всеармянский слет молодежи «Базе» проводится в Цахкадзоре 21-27 августа. В этом году в слете участвовали 600 ребят из Армении, Арцаха и Диаспоры. Организатор – Молодежный фонд РА.