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Президент Казахстана обсудил с Генсеком ОДКБ развитие организации


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым ключевые аспекты развития организации. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и ключевые аспекты процесса дальнейшего институционального развития организации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Также во время беседы "был рассмотрен вопрос подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется осенью 2017 года в Минске".

 

 



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