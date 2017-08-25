Президент Казахстана обсудил с Генсеком ОДКБ развитие организации

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым ключевые аспекты развития организации. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и ключевые аспекты процесса дальнейшего институционального развития организации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Также во время беседы "был рассмотрен вопрос подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется осенью 2017 года в Минске".