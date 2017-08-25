Группа должностных лиц полиции применила насилие в  отношении гражданина

В Специальной Следственной Службе РА возбуждено уголовное дело на основании материалов, подготовленных в связи с заявлением жителя г.Севан (Гегаркуникская область).

Как сообщили Арменпресс в ССС, Севак Восканян сообщил, что 18 августа 3017г. группой сотрудников полиции с применением грубой силы был подвергнут приводу в ОУ Гегаркуника, где те же сотрудники подвергли его пыткам с целью выбить у него признание в совершении преступления. В течение 10-11 часов его незаконно лишили свободы, угрожали, применяли насилие, приписывая ему совершение и другого преступления. В результате этих действий он дал ложные признательные показания, безосновательно обвинив в совершении преступления и других лиц.

Таким образом, в связи с фактом принуждения гражданина к признанию – с применением к нему насильственных действий со стороны сотрудников полиции, в ССС РА возбуждено уголовное дело по п.4 ч.2 ст.309.1 и п.4 ч.3 чт.341 УК РА.

Проводится следствие.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.