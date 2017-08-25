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Группа должностных лиц полиции применила насилие в  отношении гражданина


В Специальной Следственной Службе РА  возбуждено уголовное  дело на основании материалов, подготовленных в  связи с заявлением  жителя г.Севан (Гегаркуникская область). 

Как  сообщили Арменпресс в ССС, Севак Восканян сообщил, что 18 августа 3017г. группой  сотрудников  полиции с применением грубой  силы был подвергнут приводу в ОУ Гегаркуника, где те же  сотрудники подвергли его пыткам с целью выбить у  него признание в совершении преступления. В течение  10-11 часов его  незаконно лишили свободы, угрожали, применяли насилие, приписывая ему  совершение  и другого преступления. В  результате  этих действий  он дал ложные признательные показания, безосновательно обвинив  в совершении преступления  и других лиц. 

Таким образом, в связи с фактом принуждения  гражданина к  признанию – с применением к нему  насильственных действий со стороны  сотрудников полиции, в ССС РА возбуждено уголовное  дело по п.4 ч.2 ст.309.1 и п.4 ч.3 чт.341 УК РА.

Проводится  следствие.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.



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