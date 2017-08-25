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Известно, какие  школы будут объединены в Ширакской области 


Известно, какие  школы будут объединены в Ширакской области в  новом учебном году. По решению правительства,  в Гюмри школа №42 объединится с основной  школой №23. Изменится  статус – средняя школа  №23.

Объединятся также гимназии «Балатон» и 2-я школа. 

 Об этом Арменпресс сообщил начальник управления  образования Ширакской  областной  администрации Грант Карапетян, добавив, что изменения  будут и в  Артике. «В Артике будет слияние 7-й и 3- школ, в  результате  в Артике  будет действовать 1 старшая школа», - сказал он, пообещав, что по возможности учителя будут обеспечены  работой. «Это объединение – не просто оптимизация или закрытие школ, это развитие», - сказал Карапетян.

Арменуи Мхоян



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