Известно, какие школы будут объединены в Ширакской области в новом учебном году. По решению правительства, в Гюмри школа №42 объединится с основной школой №23. Изменится статус – средняя школа №23.

Объединятся также гимназии «Балатон» и 2-я школа.

Об этом Арменпресс сообщил начальник управления образования Ширакской областной администрации Грант Карапетян, добавив, что изменения будут и в Артике. «В Артике будет слияние 7-й и 3- школ, в результате в Артике будет действовать 1 старшая школа», - сказал он, пообещав, что по возможности учителя будут обеспечены работой. «Это объединение – не просто оптимизация или закрытие школ, это развитие», - сказал Карапетян.

Арменуи Мхоян