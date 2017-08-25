Макрон заявил об инициативе Франции реформировать ЕС

Париж намерен до конца года подготовить дорожную карту о реформе Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в пятницу заявил глава Франции Эмманюэль Макрон.

"Сейчас настал благоприятный момент для объединения усилий всех государств ЕС - и новых, и старых - в решении общих проблем. Франция берет на себя инициативу реформы Европы, до конца года дорожная карта о необходимых ЕС реформах будет подготовлена", - сказал Макрон.

Президент Франции находится в Болгарии с кратким визитом.





