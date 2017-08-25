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В Чечне застрелили депутата парламента


В Чечне убит депутат парламента республики Магомед Асхабов. Об этом в пятницу, 25 августа. Как передает Арменпресс, об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Отмечается, что парламентарий погиб при обстреле неизвестными его машины. Других подробностей пока не приводится.

По информации на сайте парламента, в ноябре Асхабову должно было исполнится 62 года. В сентябре 2016 года он был избран депутатом IV созыва. До этого занимал должность первого заместителя руководителя аппарата парламента, а ранее служил советником руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Асхабов награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой», «За защиту прав человека», почетным знаком «За трудовое отличие», а также удостоен звания «Заслуженный экономист Ччеченской Республики».

 

 



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