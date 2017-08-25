СМИ назвали дату презентации нового iPhone

Презентация нового смартфона Apple, который, вероятно, получит название iPhone 8, состоится 12 сентября, пишет издание Mac4Ever, специализирующееся на слухах о новинках компании. За последнее время поступило множество сообщений от различных источников, от поставщиков до сотовых операторов, и в целом можно представить себе, как будет выглядеть новый флагманский смартфон Apple, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что iPhone 8 получит OLED-экран размером 5,8 дюйма и станет самым большим в линейке смартфонов американской фирмы. В качестве одного из самых заметных новшеств называется отсутствие кнопки Home - ее функции будет выполнять "виртуальная" кнопка, являющаяся частью экрана.

По одной из версий, новый телефон будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, определяющей хозяина устройства по отпечатку пальцев.

Есть данные, что телефон будет оснащен технологией беспроводной зарядки. Наконец, цена новинки. По данным источников, цены на флагманский смартфон будут начинаться от $1000 или даже $1100.