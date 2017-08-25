Макрон считает, что Польша выступает против общеевропейских интересов

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Польша выступает против интересов объединенной Европы. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым, комментируя позицию Польши по реформе статуса открепленных работников, которые имеют возможность работать в любой стране ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Польша не определяет направления развития Европы. Польша выступает против европейских интересов и не имеет никакого отношения к развитию Европы, - указал Макрон. - Европы была создана для объединения людей, развития общего рынка, которым Польша пользуется. Европа это пространство общих ценностей и демократических убеждений, но Польша эти принципы нарушает", - подчеркнул французский президент.

Макрон выразил уверенность, что польская позиция не получит поддержки других стран ЕС, а он сумеет убедить коллег в необходимости реформ: "Я не думаю, что позиция Польши может помешать реформам, потому что этот вопрос решается квалифицированным большинством. Надеюсь, что сумею убедить коллег в необходимости этой реформы".





