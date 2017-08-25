Борец Леван Берианидзе прошел в ¼ финала на первенстве мира без схватки

Член сборной Армении, борец вольного стиля Леван Берианидзе прошел в ¼ финала на первенстве мира без схватки.

Как передает «Арменпресс», первый соперник Левана Берианидзе, представитель Словакии Сослан Гаглоев не явился на поединок. Победа была отдана армянскому спортсмену.

В ¼ финала на первенстве мира член сборной Армении, борец вольного стиля Леван Берианидзе встретится с представителем Киргизии Айалом Лазаревым.