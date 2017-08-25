Борец Леван Берианидзе прошел в ¼ финала на первенстве мира без схватки
Член сборной Армении, борец вольного стиля Леван Берианидзе прошел в ¼ финала на первенстве мира без схватки.
Как передает «Арменпресс», первый соперник Левана Берианидзе, представитель Словакии Сослан Гаглоев не явился на поединок. Победа была отдана армянскому спортсмену.В ¼ финала на первенстве мира член сборной Армении, борец вольного стиля Леван Берианидзе встретится с представителем Киргизии Айалом Лазаревым.
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