Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создали структуру WorldSkills для стран Евразии

Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали в пятницу декларацию о создании новой макрорегиональной структуры Worldskills Eurasia. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба WorldSkills Russia.

"Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали декларацию о создании WorldSkills Eurasia. Документ подписан в присутствии президента WorldSkills International Саймона Бартли. Помимо ядра WorldSkills Eurasia … в обмене лучшими практиками в рамках нового объединения будут участвовать еще 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Молдова, Индия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", - говорится в сообщении.

В WorldSkills Russia отметили, что более тесная кооперация четырех соседних стран в развитии кадрового потенциала будет содействовать росту производительности труда и профессиональной реализации всех граждан Евразийского пространства. Новая структура станет шестым макрорегиональным объединением WorldSkills International. Ранее были созданы WorldSkills Americas, ASEAN, GCC, Oceania и Europe. Помогать WorldSkills Eurasia в реализации задач будут межправительственные органы и организации, такие как Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития и Шанхайская организация сотрудничества.

Помимо декларации, евразийские страны подписали более детальное соглашение о сотрудничестве. В частности, предполагается ввести единую систему оценки профессиональных навыков, которая будет признана на территории всех стран.





