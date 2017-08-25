В Техасе эвакуировали десятки тысяч человек из-за приближения урагана Харви

Власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения мощного урагана Харви. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Губернатор штата Грег Эбботт в рамках подготовки к проведению спасательных операций задействовал около 700 военнослужащих Национальной гвардии США и развернул вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио.

Ожидается, что работа нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена, что может привести к перебоям с поставками продуктов нефтепереработки в Мексику. В Техасе расположены 30 НПЗ, или треть всех НПЗ в стране.

По данным метеорологов, ураган Харви уже усилился до второй категории по шкале Саффира-Симсона (всего она включает в себя пять категорий) и может достичь третьей, когда обрушится на побережье Техаса и будет представлять собой серьезный риск для жителей.

Ураган принесет с собой чрезвычайно сильные ливни и ветра, с осадками до 90 мм в отдельных районах, что может вызвать наводнения. Ожидается, что Харви обрушится на юго-восточное побережье США поздно вечером в пятницу, и станет первым ураганом, который поразит побережье Техаса со времен урагана Айк в 2008 году.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter попросил граждан подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.