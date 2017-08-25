Движение на участках Севанской трассы в Армении будет ограничено







Как сообщили



Движение будет организовано по встречной полосе данных участков. Движение транспорта будет ограничено на отдельных участках Севанской трассы с 28-го августа вплоть до 10-го октября из-за ремонтных работ.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, движение на участках 36-57 километров (в направлении Ереван-Севан) и 57-64 километров (в направлении Севан-Ереван) будет ограничено для всех видов транспорта.Движение будет организовано по встречной полосе данных участков.