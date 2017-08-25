Кабмин ФРГ прокомментировал призыв главы МИД Габриэля не ездить в Турцию

Решение о поездках в Турцию принимают исключительно граждане Германии, рекомендации МИД предлагается внимательно изучать. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя сделанный ранее призыв главы МИД Зигмара Габриэля не ездить в Турцию.

"Решение о поездках в Турцию должны принимать сами граждане. Есть рекомендации по поездкам со стороны МИД ФРГ, имеет смысл читать их основательно", — сказал Зайберт.

Представитель МИД ФРГ Мария Ангбард, также присутствовавшая на брифинге, отметила в свою очередь, что "МИД ФРГ не заявлял о том, что от поездок в Турцию необходимо воздержаться".

Ранее в интервью таблоиду BILD Габриэль заявил о том, что "в настоящее время нельзя с чистой совестью" путешествовать в Турцию в связи с высоким риском ареста. Особой опасностью, по словам министра, подвергаются не только журналисты, но и рядовые граждане ФРГ, так как в Анкаре "террористом или последователем движения Гюлена считается каждый, кто не согласен с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом".