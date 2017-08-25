Установлена личность напавшего на замкомандира полка ППС полиции Акопа Мкртчяна и мотивы преступления

Установлена личность напавшего на замкомандира полка ППС управления полиции Еревана Акопа Мкртчяна и мотивы преступления.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, около 02:50 часов 24 августа поступил сигнал о том, что в медцентр с проникающим ранением левой половины грудной клетки доставлен замкомандира полка ППС управления полиции Еревана Акоп Мкртчян.

В Араратском отделе СК Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 112 УК Армении.

В ходе следствия установлены место происшествия, мотив, личность предполагаемого преступника. По предварительным данным, Мкртчян около часа ночи находился у своего знакомого, где поссорился с 21-летним братом знакомого. В пылу ссоры молодой человек ударил ножом высокопоставленного полицейского. Приняты меры к обнаружению и задержанию молодого человека. Расследование продолжается.