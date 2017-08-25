Установлена личность напавшего на замкомандира полка ППС полиции Акопа Мкртчяна и мотивы преступления
15:01, 25 Август, 2017
Установлена личность напавшего на замкомандира полка ППС управления полиции Еревана Акопа Мкртчяна и мотивы преступления.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, около 02:50 часов 24 августа поступил сигнал о том, что в медцентр с проникающим ранением левой половины грудной клетки доставлен замкомандира полка ППС управления полиции Еревана Акоп Мкртчян.
В Араратском отделе СК Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 112 УК Армении.В ходе следствия установлены место происшествия, мотив, личность предполагаемого преступника. По предварительным данным, Мкртчян около часа ночи находился у своего знакомого, где поссорился с 21-летним братом знакомого. В пылу ссоры молодой человек ударил ножом высокопоставленного полицейского. Приняты меры к обнаружению и задержанию молодого человека. Расследование продолжается.