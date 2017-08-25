Mercedes-Benz научил новый кабриолет отклонять ветер

Компания Mercedes-Benz объявила о старте продаж нового кабриолета Е-класса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель пресс-службы марки.

«Страсть к экстраординарным автомобилям, которую мы разделяем вместе с нашими клиентами, особым образом отразилась и в нашем новом кабриолете Е-Класса», — сказала член правления Daimler AG и руководитель подразделения глобальных продаж и маркетинга легковых автомобилей Mercedes-Benz Бритта Зеегер. Она добавила, что эта машина позволит водителям «наслаждаться комфортом и роскошью путешествий под открытым небом».

Автомобиль оснащен автоматической ветроотклоняющей системой. Он состоит из малозаметного ламельного модуля с электроприводом, встроенного в верхнюю часть рамы над лобовым стеклом, и также электрической ветроотклоняющей сетки, расположенной между за задними сиденьями.