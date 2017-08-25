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В борьбе греко-римского стиля снова будет применярься партер


Международная федерация по борьбе греко-римского стиля вводит изменения в правилах этого вида спорта.

Как передает «Арменпресс», решение Федерации, с 1-го января 2018 года в борьбе греко-римского стиля снова будет применярься партер. Будут введены новые олимпийские весовые категории: 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг.

Об изменениях по вольной борьбе будет известно позднее.

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