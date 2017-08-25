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Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла


На Канадской национальной выставке в Торонто продемонстрировали скульптуру премьер-министра страны Джастина Трюдо, сделанную из масла. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание CBC News.

Авторы изобразили Трюдо с детенышами панды на руках. Образ основан на фотографии политика, сделанной во время его визита в зоопарк. В прошлом марте премьер-министр позировал с пандами-близнецами Цзя Юэюэ и Цзя Паньпань, которые родились в Торонто в октябре 2015 года.

Ежегодная Канадская национальная выставка проходит в Торонто с 1879 года. На ней демонстрируют достижения сельского хозяйства, науки и техники. Мероприятие посещают около полутора миллиона человек в год.

 

 



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