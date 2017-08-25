Поползновения алиевского клана в отношении свободы слова продолжаются: агентство «Туран» приостанавливает свою деятельность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который установил в стране авторитарный режим, постоянно ограничивает свободу слова: он смог достичь своей цели, и агентство «Туран», проявляющее минимальные признаки свободомыслия, приостанавливает свою деятельность. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

Азербайджанское информационное агентство «Туран» распространило заявление о приостановлении своей деятельности. Как говорится на сайте агентства, это вынужденная мера, к которой коллектив «Туран» прибегнул после ареста ее директора Мехмана Алиева. Наряду с этим из-за обвинений в уклонении от налогов заблокированы банковские счета агентства.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив ''Туран'' вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время. B ближайшее время мы будем стараться поддерживать работу нашего сайта за счет личных ресурсов и энтузиазма. Выпуск новостей будет ограничен», - говорится в заявлении.

Как пишет информагентство «Туран», по словам адвоката Фуад Агаева, задержание Мехмана Алиева было осуществлено с нарушением закона.

Как рассказал адвокат, в четверг в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы информагентства на решение Насиминского суда об обыске в офисе «Туран». В итоге апелляционный суд отклонил жалобу. После заседания следователь и прокурор предложили М. Алиеву проехать вместе с ними в Департамент налоговых преступлений Министерства налогов «для допроса на 40 минут».

Сообщается, что адвокат довел до сведения М. Алиева, что он может отказаться ехать в следственный департамент поскольку заблаговременно не был поставлен в известность и не получил повестку, однако Алиев сказал, что едет потому что ему нечего опасаться и адвокат поехал вместе с ним.

Согласно материалу, в Департаменте налоговых преступлений Алиева и Агаева продержали в одной комнате, однако потом, следователь Bюсал Ибадов попросил у адвоката ордер, на что Агаев ответил, что в ордере нет необходимости, поскольку Алиев в статусе свидетеля. B свою очередь, следователь заявил, что статус Алиева «поменялся». Как отмечается, когда адвокат м. Алиева сказал, что уже конец рабочего дня и он не сможет сейчас представить ордер, его вывели из здания Департамента. При этом адвокат указал также на тот факт, что еще до того, как следователь сообщил об изменении статуса Алиева провластные СМИ уже сообщали о задержании директора агентства.

«Это само по себе показывает на каком уровне был дан заказ на задержание Мехмана Алиева», - сказал Агаев, назвав действия следствия неправомерными, поскольку несмотря на присутствие адвоката его лишили правовой защиты.

Согласно информации, сам М. Алиев вскоре позвонил в агентства «Туран» и сказал, что задержан в статусе подозреваемого по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

Как пишет агентство, М. Алиеву предложили госадвоката, однако он отказался, заявив, что его адвокат Фуад Агаев.

Отмечается, что М. Алиев в течение 48 часов должен предстать перед судом для избрания меры пресечения. Он полагает, что это произойдет не раньше, чем в пятницу, когда Агаев возьмет ордер.

Как пишет агентство, международная журналистская организация «Репортеры без границ» (РБГ) осудили задержание Мехмана Алиева.

«Bласти усиливают давление на «Туран», потому что не смогли заставить его сотрудничать», – заявил глава отдела РБГ по Bосточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир, подчеркнув, что М. Алиев является одним из пионеров современной журналистики в Азербайджане и его единственным «преступлением» является руководство последним независимым СМИ в стране.

«Мы требуем его немедленного освобождения и отмены всех политически мотивированных обвинений против ''Туран''», - сказал Бир.

Ранее Министерство налогов Азербайджана раннее в этом месяце начало внеочередную налоговую проверку деятельности информагентства «Туран», потребовав от агентства оплатить ничем не обоснованный налоговый долг в размере 37000 AZN ($22000). B свою очередь, агентство «Туран», посчитав действия Минналогов противоправными, подало иск в суд с целью аннулирования решения о начале уголовного дела, взыскании долга и необоснованной проверки.

Отметим, что 16 августа Представители Департамента предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов Азербайджана провели обыск в информационном агентстве «Туран», изъяв финансовую документацию за период с 2014-2016 гг., а также ряд других документов, касающихся делопроизводства и личных данных журналистов. Был также изъят компьютер бухгалтера.

Отметим также, что позднее Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений было принято решение расширить период расследования деятельности агентства. Таким образом департамент изучит деятельность «Туран» в промежутке с 1 октября 2010 года по 1 августа 2017 года.

По словам директора агентства Мехмана Алиева, начатое Минналогов уголовное дело направлено против свободы медиа и конкретно против «Туран». Отмечается, что агентство «Туран» категорически отвергает все претензии об уклонении от уплаты налогов, считает уголовное дело предвзятым, заказным, направленным против профессиональной деятельности журналистов.