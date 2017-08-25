Цель фестиваля «Фреско» - распространение общечеловеческих ценностей

Надежда, Вера, Любовь, Мир - вот те общечеловеческие ценности, которым служит фестиваль «Фреско», который стартует в Армении 25-го августа.

Как передает «Арменпресс», начало фестиваля «Фреско» в 20:30, на Лебедином озере в Ереване.

Четвертый международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов стартует в Армении 25-го августа, разрастаясь как снежный ком, сказала директор фестиваля Анна Карапетян, подчеркнув, что мероприятие со временем приобретает более масштабный характер."Фестиваль стартует сегодня концертом и показом фильмов на Лебедином озере и продлится до 3-го сентября. В рамках фестиваля ожидаются различные мероприятия", - сказала Карапетян.Она отметила, что фестиваль состоялся благодаря тем людям, которые к нему каждый год присоединяются."Это не специализированный фестиваль, все представляемые на нем фильмы направлены на выявление общечеловеческих проблем", - подчеркнула Карапетян.Вместе с тем музыкант Ваан Арцруни подчеркнул важность того факта, что фестиваль имеет культурный и социальный аспекты."Социальный аспект очень важен, так как в рамках фестиваля проводятся открытые кинопоказы, то есть общество может принимать в мероприятии активное участие", - отметил Арцруни.Он добавил, что фестиваль является уникальным примером объединения кинематографа с другими видами искусства.Фестиваль пройдет в Ереване и областях республики и продлится две недели. В ходе фестиваля на территории, прилегающей к Лебединому озеру в Ереване, и в парках будут организованы бесплатные кинопоказы под открытым небом, концерты, кинолагеря, мастер-классы.В рамках фестиваля для любителей природы будут организованы палаточные лагеря в Лорийской области Армении – на территории церквей Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр.В этом году в рамках фестиваля FRESCO будут показаны 42 фильма из 25 стран.Для всех любителей фотографии в Ереване и областях будут организованы мастер-классы. Израильский фотограф Дмитрий Брикман и японский фотограф Хаято Мацумото продемонстрируют культуру и обычаи своих стран, а также поделятся профессиональными навыками.Мастер-классы для представителей киноиндустрии и любителей кино проведут документалисты Одри Эмерсон (США) и Паскаль Желинас (Канада).