Вице-чемпион олимпийских игр тяжелоатлет Гор Минасян стал чемпионом Универсиады. Как передает «Арменпресс», в суммарном зачете он набрал 430 кг.

Гор Минасян был чемпионом мира (2015), серебряным призером первенства Европы(2016, 2017), серебряным призером XXXI Олимпийских игр (2016).