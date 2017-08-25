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Тяжелоатлет Гор Минасян стал чемпионом Универсиады


Вице-чемпион олимпийских игр тяжелоатлет Гор Минасян стал чемпионом Универсиады. Как передает «Арменпресс», в суммарном зачете он набрал 430 кг.

Гор Минасян был чемпионом мира (2015), серебряным призером первенства Европы(2016, 2017), серебряным призером XXXI Олимпийских игр (2016).



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