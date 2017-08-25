Число жертв ДТП с автобусом на Кубани возросло до 17 человек

Жертвами ДТП с автобусом, упавшим в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"17 человек погибли, 27 спасены, из них восемь госпитализированы", - сказал представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в автобусе находились 38 человек. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

По последним данным, автобус возвращался с вахты с рабочими, которые занимались строительством пирса для компании "Таманьнефтегаз". автобус упал с высоты четырех метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.