Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР и народную артистку РФ Маргариту Терехову с юбилеем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тексты поздравительных телеграмм опубликованы в пятницу на сайте Кремля и на сайте правительства.

"Ваш профессиональный, творческий путь - свидетельство яркого драматического таланта, мастерства и самоотдачи ", - говорится в телеграмме главы государства.

"Вы - блистательная, многогранная, всенародно любимая и, как говорил Андрей Тарковский, "обыкновенная гениальная актриса", - говорится в телеграмме премьер-министра.

Маргарита Борисовна Терехова широко известна своими киноролями. Дебютной для нее стала роль Тани в драме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). К числу наиболее известных киноработ Тереховой относятся Тася Сретенская в драме Ильи Авербаха "Монолог" (1972), Мария и Наталья в кинопритче Андрея Тарковского "Зеркало" (1974), графиня Диана де Бельфлер в музыкальном телефильме Яна Фрида "Собака на сене" по комедии Лопе де Вега (1977), миледи в приключенческом телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" по роману Александра Дюма "Три мушкетера" (1978), донья Марта в музыкальной комедии Яна Фрида "Благочестивая Марта" по одноименному произведению Тирсо де Молины (1980).

В 1964-1983 годах Терехова была актрисой Государственного академического театра им. Моссовета. В 2005 году Терехова поставила фильм "Чайка" по пьесе Антона Чехова и сыграла в нем Ирину Николаевну Аркадину. Эта роль к настоящему времени является последней в фильмографии актрисы. В общей сложности она снялась в более чем 40 фильмах.





