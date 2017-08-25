Гарик Барсегян победил, Володя Франгулян проиграл: чемпионат мира по вольной борьбе

В Париже стартовал чемпионат мира по вольной борьбе. Уверенно стартовал выступающий в весовой категории 57 кг представитель Армении Гарик Барсегян, победивший представителя Израиля Юрия Голуба. Армянский спортсмен добился победы со счетом 10:2 и вышел в 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», выступающий в весовой категории 61 кг Володя Франгулян встретился с казахом Даулетом Ниязбековым и уступил со счетом 5:9

В первый день соревнований на ковер выйдет также представитель Армении Леван Берианидзе (125 кг), который встретится с победителем пары Даулет Шабанбай (Казахстан) – Сослан Гаглоев (Словакия).