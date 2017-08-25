Французы освоили искусство быть женщинами

Французский бренд Longchamp выпустил новую коллекцию на осенне-зимний сезон. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа. Линейка получила название Art of being a woman (Искусство быть женщиной).

Вдохновением для дизайнеров послужила мода 1970-х годов. Основные цвета в коллекции: лавандовый, лиловый, красный, розовый и коралловый. В линейке: кожаное пальто с металлизированными рукавами и принтом в полоску в стиле оп-арт, платье-макси с «вибрирующим» узором, а также укороченные жилеты, отделанные овчиной.

Главные новинки в коллекции — сумки Pénélope Arty и Effrontée из металлизированной и глянцевой кожи и замши и с узорами.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи. Логотип фирмы — изображение жокея.