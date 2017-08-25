В рамках программы «Ереван Сити Тур» будет действовать новый маршрут «Ночной Ереван»
13:41, 25 Август, 2017
Отдел туризма аппарата мэрии Еревана, учитывая пожелания многочисленных туристов и наших сограждан, в рамках официальной программы городского туристического маршрута «Ереван Сити Тур» разработала новый маршрут. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
С 25-го августа ежедневно помимо регулярных маршрутов от площади Республики, будет действовать новый маршрут «Ереван Сити Тура» - «Ночной Ереван». Длительность маршрута 45 минут. За это время жители и гости столицы получат возможность увидеть вечерний Ереван, стать участниками новой музыкальной программы поющих фонтанов площади Республики, а также объехать уникальные достопримечательности столицы и насладиться ереванской панорамой.
Программа будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Маршрут намечен с 20։30 до 21։15.
Начало и конец маршрута-площадь Республики.
25-го августа в 20։30 приглашаем представителей СМИ и сферы туризма стать первыми участниками программы «Ночной Ереван».
Для получения более подробной информации звоните в отдел туризма мэрии Еревана по номеру (011) 514-230.