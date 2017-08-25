Время в Ереване: 11:07:36,   25 Август

Температура воздуха повысится на 2-3 градуса


Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, в Ереване в ближайшие три дня столбик термометра закрепится на отметке 34-36 градусов тепла, а в понедельник и вторник температура повысится до 35-37 градусов.

При этом, 25-29 августа на территории республики ожидается высокая степень пожароопасности.

Индекс ультрафиолетового излучения (УФ индекс) в республике 25-го августа составит 6, в условиях чего желательно в период с 11:00 по 15:00 избегать прямых солнечных лучей. Длительная физическая работа под солнцем может стать причиной солнечного удара.

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