Температура воздуха повысится на 2-3 градуса
13:29, 25 Август, 2017
Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, в Ереване в ближайшие три дня столбик термометра закрепится на отметке 34-36 градусов тепла, а в понедельник и вторник температура повысится до 35-37 градусов.
При этом, 25-29 августа на территории республики ожидается высокая степень пожароопасности.
Индекс ультрафиолетового излучения (УФ индекс) в республике 25-го августа составит 6, в условиях чего желательно в период с 11:00 по 15:00 избегать прямых солнечных лучей. Длительная физическая работа под солнцем может стать причиной солнечного удара.