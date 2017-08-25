Найдена новая опасность злоупотребления антибиотиками

Ирландские ученые выяснили, что злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Microbiome. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, кратко о нем сообщает издательство BioMed Central.

Эксперты полагают, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.