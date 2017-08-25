Ожидающая приговора бывшая премьер Таиланда потерялась

Бывшая премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават, отстраненная от должности в ходе политического кризиса 2014 года, не явилась на оглашение приговора по ее уголовному делу, сославшись на состояние здоровья, передает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

Вице-премьер правительства королевства Правит Вонгсуван предположил, что Чиннават могла бежать из страны. Сведений о том, где она может находиться, нет.

50-летней Чиннават грозит 10 лет тюремного заключения, если ее признают виновной. Политика обвиняют в многомиллиардных потерях казны, понесенных в рамках схемы субсидирования фермеров, выращивающих рис.

Суд назначил новую дату вынесения приговора — 27 сентября. Также он намерен добиваться ареста Чиннават, если не будет подтверждено, что у нее действительно заболевание уха.