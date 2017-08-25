Этот сезон будет сезоном Мхитаряна: Златан Ибрагимович

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» и подписавший с клубом годичный контракт шведский форвард Златан Ибрагимович отдал должное своему одноклубнику, полузащитнику сборной Армении Генриху Мхитаряну, который стал автором четырех голевых передач в двух стартовых матчах нового чемпионата Англии. Нападающий Златан Ибрагимович, подписавший однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед", выразил мнение, что в этом сезоне его товарищ по команде Генрих Мхитарян добьется значительного прогресса по сравнению с прошлым.



"Я думаю, этот сезон будет сезоном Мхитаряна. В прошлом сезоне ему было трудно в начале, но затем он раскачался, а этот сезон начал просто великолепно", - приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Как передает «Арменпресс», по его словам, люди недооценивают Мхитаряна, потому что у него нет громкого имени, как у других футболистов, или потому что он родом из маленькой страны, но в этом году он получит доверие, которого заслуживает.



«Этот сезон будет сезоном Мхитаряна. В дебюте прошедшего сезона ему было нелегко, но впоследствии он заиграл просто великолепно. Некоторые люди недооценивали его, поскольку у него нет такого громкого имени, как у других футболистов, или по той причине, что он родом из маленькой страны, но в этом году он получит то доверие, которого он достоин. Делаю ставку на Мхитаряна. А если он не будет снабжать меня передачами, то не будет играть. Шутка»,- приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Напомним, что Мхитарян, Ибрагимович, а также их одноклубник Поль Погба претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам прошедшего сезона.